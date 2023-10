Comitato “Esistono i diritti” in sit-in davanti al Comune di Palermo

L'appello al sindaco di trascrivere i figli delle coppie omogenitoriali

PALERMO – Il comitato transpartito “Esistono i diritti” organizza domani alle 10.30 in piazza Pretoria, a Palermo, un “sit-in di dialogo con il sindaco Roberto Lagalla affinché possa trascrivere i figli delle coppie omogenitoriali”. Durante la manifestazione saranno consegnate oltre mille cartoline-appello di personalità del mondo ecclesiastico della politica, della cultura, dell’avvocatura dello spettacolo per chiedere al sindaco di trascrivere i figli e le figlie delle coppie omogenitoriali.

I protagonisti della piazza

Sarà anche letto un breve messaggio di padre Cosimo Scordato. Alcuni consiglieri comunali iscritti al comitato hanno nei giorni scorsi deposito la mozione per la trascrizione dei bambini e delle bambine Tra i consiglieri comunali presenti al Sit in: saranno presenti Alberto Mangano, Fabrizio Ferrandelli, Giuseppe Lupo, Gianluca Inzerillo, Antonino Randazzo, Rosario Arcoleo, Leonardo Canto, Massimo Giaconia e Fabio Giambrone. Saranno presenti, inoltre, Gaetano D’Amico, di Esistono i diritti, Floriana D’Amico, coordinatrice della campagna politica “Caro sindaco trascrivi”, Pino Apprendi, garante comunale per i diritti delle persone detenute della città di Palermo, Giorgio Bisagna, presidente regionale Antigone, Donatella Corleo, Roberta Zicari, Nadia Spallitta, Eleonora Gazziano, Cesare Mattaliano, Elio Sanfilippo e altri come Bruno Gabrielli e Monica Natali della chiesa Valdese.