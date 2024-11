Hanno portato via numerosi dispositivi elettronici e non solo

MONTICELLI (PIACENZA) – Un commando ha messo a segno una maxi rapina nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre in provincia di Piacenza. Il commando, composto da almeno 15 persone, ha preso d’assalto il polo logistico di Monticelli d’Ongina.

I malviventi hanno neutralizzato le guardie giurate e puntato sull’hub Dhl per sottrarre dispositivi elettronici.

I chiodi lungo le vie d’accesso

I rapinatori, prima di fare irruzione, hanno disseminato chiodi lungo le vie d’accesso al magazzino e dato fuoco alle auto precedentemente rubate per bloccare i mezzi delle forze dell’ordine. A questo punto, hanno abbattuto la sbarra d’ingresso del polo logistico, sorprendendo e minacciando le due guardie con fucili d’assalto per ottenere un accesso rapido e indisturbato. Una volta all’interno, si sono concentrati su telefoni cellulari e tablet stoccati nel magazzino, un bottino che potrebbe valere milioni.

La fuga

Dopo aver messo a segno il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga in direzione di Cremona. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno indagando e i vigili del fuoco per domare i roghi. Al momento, il valore complessivo del bottino è ancora in fase di stima, ma si prevede sia estremamente ingente.

