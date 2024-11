Commemorazione dei defunti, il ringraziamento dell’amministrazione

"Contesto ordinato e pulito"

CATANIA – Anche il piccolo cimitero di San Giovanni Galermo nei giorni venerdì, sabato e domenica scorsi, ha ospitato una gran folla di visitatori. In occasione della Commemorazione dei Defunti. L’Amministrazione comunale in una nota ringrazia gli operatori per avere garantito lo svolgimento ordinato delle giornate.

Un contesto ordinato e pulito ha fatto da cornice al flusso delle visite dei cittadini in occasione della Commemorazione dei Defunti. Gli operatori di Supereco in sintonia con le Direzioni comunali Ecologia, Verde pubblico, Manutenzioni e Polizia Locale hanno realizzato interventi di ripulitura e ripristino della struttura cimiteriali. A cui sono legati i ricordi tanti cittadini del popoloso quartiere periferico di San Giovanni Galermo.

L’Amministrazione Comunale ringrazia “ciascuna delle componenti dell’azienda del lotto Nord della Raccolta Rifiuti e dei servizi comunali che operando sinergicamente sono riusciti a garantire funzionalità e decoro al piccolo Camposanto di San Giovanni Galermo. Come accaduto per quello monumentale di via Acquicella”.