Il cadavere sarebbe di una donna di 57 anni

COMO – Il cadavere di una donna è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 29 novembre, all’interno di una casa a Como.

Stando a quanto ricostruito, il cadavere apparterebbe a una donna di 57 anni.

Gli agenti sono intervenuti dopo le chiamate da parte dei vicini che sentivano dei forti odori provenire dalla casa.

Gli agenti, entrati nell’abitazione hanno trovato il cadavere in in avanzato stato di decomposizione. Bisognerà attendere i risultati degli esami medico-legali per fare chiarezza, ma dai primi riscontri è emerso che il decesso risalirebbe a molti mesi fa, forse addirittura un anno.

Nell’appartamento erano presenti i documenti della donna che sarebbe nata nel 1967 a Fiume, ma saranno necessari ulteriori accertamenti.