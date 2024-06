Comunali, a Motta Sant’Anastasia è corsa a tre per la sindacatura

Chi sono i candidati nel comune etneo

CATANIA – Le elezioni comunali di Motta Sant’Anastasia si terranno l’otto e il nove giugno, in concomitanza con le elezioni del parlamento europeo. Nel comune etneo, con più di 12 mila abitanti, si voterà con il sistema maggioritario per la carica di primo cittadino e per il rinnovo del consiglio comunale.

Le elezioni a Motta Sant’Anastasia

Gli aspiranti sindaci di Motta Sant’Anastasia sono tre. La città è stata amministrata per 10 anni da Anastasio Carrà, al momento deputato nazionale della Lega, e proprio dall’area di Carrà proviene il candidato Antonio Bellia. Candidatura nel segno della continuità con l’amministrazione precedente, quella di Bellia, che ha già designato Carrà come assessore.

Sempre di ispirazione centrodestra è l’altro candidato sindaco di Motta Sant’Anastasia, Daniele Capuana. La sua candidatura ha ricevuto l’appoggio di Forza Italia e di due liste civiche. Ma anche di Sud chiama Nord. Centrodestra che dunque arriva spaccato alla tornata elettorale.

Il terzo contendente alle elezioni comunali di Motta Sant’Anastasia è Nino Gulisano. La sua candidatura emerge dell’intesa tra due gruppi cittadini, “Motta cresce” dello stesso Gulisano e “Immagina”, che aveva puntato su Danilo Festa come possibile candidato. A sostenere Gulisano saranno due liste civiche.

Le liste

Ecco le liste che affiancheranno i candidati a sindaco e i nomi dei candidati al consiglio comunale:

Lista Uniti per Motta – Gulisano Sindaco

Danilo Festa, nato a Catania il 16.11.1986;

Santi Apa nato a Catania il 29.07.1993;

Giuseppe Cuscunà, nato a Catania il 11.04.1975;

Angela Lucia Di Dio detta Zappalà, nata a Motta Sant’Anastasia il 13.12.1959;

Anna Pesce detta Anna, nata a Catania il 17.09.1976;

Carmelo Graziano Pesce, nato a Catania il 02.07.1977; – Lidia Piccolo, nata a Catania il 08.07.1984;

Annalisa Puglisi, nata a Messina il 10.05.1977;

Stacey Rapisarda detta Stesi, nata a Catania il 09.07.1988;

Antonella Santagati, nata a Catania il 06.08.1979;

Mario Testa, nato a Centuripe (EN) il 19.09.1957;

Fabio Tomaselli, nato a Catania il 21.03.2000; Antonino Luca detto Nino, nato a Motta Sant’Anastasia il 27.04.1956;

Salvatore Massimo Tinnirello, nato a Catania il 12.02.1971;

Matteo Gallone, nato a Motta Sant’Anastasia il 19.02.1964;

Francesco Santo Pagliaro, nato a Motta Sant’Anastasia il 01.11.1967

Lista Bellia Sindaco:

Salvatore Antonino Arcidiacono detto Salvo, nato a Catania il 13.10.1982;

Luca Sebastiano Cantone detto Luca, nato a Catania il 21.09.1981;

Anastasio Carrà, nato a Motta Sant’Anastasia il 30.03.1964;

Carmelina Consolazione D’amico detta Melissa, nata a Paternò il 26.11.1985;

Anna Di Caudo, nata a Catania il 22.01.1973;

Maria Di Mauro detta Mara, nata a Catania il 14.05.1977;

Anastasio Fichera, nato a Motta Sant’Anastasia il 25.08.1961;

Antonino Folletto detto Antonio; nato a Catania il 13.06.1978;

Domenico Nicosia, nato a Catania il 10.10.1979; – Giuseppa Pappalardo detta Giusy, nata a Catania il 17.07.1981;

Anastasia Pavone, nata a Catania il 11.09.1975;

Ivan Alfio Pellegrino detto Ivan, nato a Catania il 23.10.1975;

Maria Grazia Francesca Roggio detta Maria Grazia, nata a Catania il 20.02.1978;

Marco Ruscifina nato a Acquapendente (VT) il 09.09.1994;

Giorgia Urzì, nata a Catania il 07.12.1993;

Gaetano Vitale nato a Catania il 15.04.1987

Lista Cambiamo Motta – Daniele Capuana sindaco: