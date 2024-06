Elezioni comunali a Ragalna, sono due i candidati alla corsa di primo cittadino

La sfida per la successione a Salvatore Chisari

CATANIA – Alle elezioni comunali di Ragalna, comune in provincia di Catania, saranno due i candidati a sindaco. La tornata delle amministrative 2024 vedrà contendersi la poltrona di primo cittadino Lucia Saladdino e Nino Caruso, entrambi sostenuti da liste civiche, con la prima appoggiata da una lista civica bipartisan e il secondo che ha ricevuto l’appoggio di parte del centrodestra.

Elezioni comunali a Ragalna: i candidati

Nel comune etneo si voterà con il sistema maggioritario. Lucia Saladdino è stata la vice del sindaco uscente Salvatore Chisari ed è candidata con la lista civica “Per Ragalna”. Gli assessori designati da Saladdino sono Andrea Corsaro e Salvatore Longo.

L’altro contendente per la carica di sindaco di Ragalna sarà Nino Caruso. Anche lui in passato nella giunta Chisari, Caruso e la sua lista “Un’alleanza per Ragalna” hanno ricevuto l’appoggio di Fratelli d’Italia e di diversi esponenti di centrodestra della zona, come il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, Francesco Ciancitto, Dario Daidone e Giuseppe Zitelli.