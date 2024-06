Elezioni a Zafferana Etnea, due contendenti per l’incarico a sindaco

In campo il sindaco uscente e un ex amministratore del paese

CATANIA – Elezioni comunali a Zafferana Etnea: nella città alle pendici del vulcano si voterà per il rinnovo dell’amministrazione comunale l’otto e il nove giugno, in concomitanza delle elezioni europee. Zafferana è uno dei quattro comuni della provincia di Catania in cui si vota anche per le amministrative: gli altri sono Aci Castello, Motta Sant’Anastasia e Ragalna.

Le elezioni comunali a Zafferana Etnea

A correre per la carica di sindaco di Zafferana sarà il primo cittadino uscente Salvatore Russo. Da cinque anni a capo dell’amministrazione, Russo si ripresenta con “Progetto Polis”, la lista che già cinque anni fa decretò la sua vittoria.

A contendere la nomina a primo cittadino sarà Alfio Vincenzo Russo, amministratore di lungo corso del comune di Zafferana. Alfio Russo infatti è stato sindaco del paese dal 2009 al 2019 e vicesindaco dal 1995 al 2004. Russo si presenta appoggiato dalla lista “Zafferana in Comune”.