Comune di Palermo, via libera dell’Agcm su Rap e Amat

Il parere positivo dell’Autorità

PALERMO – Parere positivo da parte dell’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulle controdeduzioni fornite dal Comune di Palermo che riguardano le partecipate di Rap e Amat.

“Il parere positivo giunto stamani – dice il sindaco Roberto Lagalla – ci riempie di soddisfazione, perché conferma che la direzione scelta era quella giusta. Società come Rap e Amat, un tempo simbolo di inefficienze e squilibri economici, oggi iniziano a generare utili di gestione, dimostrando che è possibile un modello pubblico virtuoso”.

Le parole di Lagalla

Il primo cittadino del capoluogo siciliano rimarca come questo pronunciamento “ha smentito le profezie dei soliti e ben identificati gufi che avevano pensato bene di criticare e creare allarmi. Eravamo sereni anche alla luce del positivo riscontro della Corte dei conti al Piano di riequilibrio, temporalmente contestuale alle richieste dell’Agcom, oggi pienamente soddisfatte”.

L’intervento dell’assessore Alaimo

Sul pronunciamento positivo dell’Agcm interviene anche l’assessore al Bilancio e alle società partecipate Brigida Alaimo: “Questo parere rappresenta un importante riconoscimento del lavoro politico e tecnico degli ultimi tre anni. Abbiamo lavorato con tenacia in un sistema che per anni è stato fonte di perdite economiche e inefficienze strutturali, invertendo la rotta grazie a un mix di risanamento finanziario, riorganizzazione operativa e controllo analitico dei costi”.