Taormina premiata da Comieco come prima città nel Sud Italia per riciclo

La raccolta differenziata nella città messinese ha superato l'80%

TAORMINA (MESSINA) – Taormina ha ricevuto il riconoscimento di “Comune Riciclone per il Sud”, assegnato da Legambiente con il sostegno di Comieco. Alla cerimonia a Roma erano presenti il sindaco Cateno De Luca e il presidente di Asm Taormina, Giuseppe Campagna.

Il riconoscimento – rileva l’amministrazione comunale – assume un valore ancora più significativo se si considera che Comieco ha individuato soltanto tre Comuni modello in tutta Italia: Bressanone per il Nord, Livorno per il Centro e Taormina per il Sud.

I numeri di Taormina

I numeri nella città siciliana – si aggiunge – testimoniano una crescita costante: la raccolta differenziata è passata dal 68,80% del 2023 al 71,60% del 2024, raggiungendo il 78,47% nel 2025, mentre al 30 giugno 2026 il dato è pari al 84,33%.

Parallelamente, la raccolta di carta e cartone ha registrato incrementi medi del 12% negli ultimi due anni, con la raccolta congiunta delle utenze domestiche aumentata di 100,24 tonnellate (+20,87%) nel 2024 e di 125,82 tonnellate (+21,67%) nel 2025.

“Questo premio certifica un percorso concreto che abbiamo intrapreso per rendere Taormina sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente”, ha sottolineato De Luca. “Non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio. Dietro questo riconoscimento c’è il lavoro quotidiano dell’amministrazione, di Asm e soprattutto il senso civico dei cittadini”.