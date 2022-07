Conclusa la “Coast Cup”, 4 giorni di gare sulla spiaggia di Castellammare

La sedicesima edizione della manifestazione nazionale

Il ritorno della coast cup la riconferma quale kermesse di sand volley giovanile tra le più partecipate del sud Italia: si è conclusa ieri, con la premiazione alla spiaggia Playa di Castellammare del Golfo, la sedicesima edizione della Coast Cup manifestazione nazionale di sand volley giovanile riservata alle società sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo.

Quattro giorni intensi e partecipatissimi dai team che dal 5 all’8 luglio si sono sfidati sul lungomare sabbioso della Playa: circa 300 persone, tra atleti, accompagnatori e tecnici per la manifestazione patrocinata dal Comune di Castellammare del Golfo e dalla Fipav Sicilia.

La manifestazione è organizzata dall’ A.D. Polisportiva Castellammare con APD Coast Cup Team e Kentron Volley Enna.

I vincitori dell’edizione 2022 della Coast cup sono stati premiati alla presenza del sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, del presidente della Fipav di Trapani Filippo Occhipinti, dal presidente onorario Vincenzo Barraco e dal consigliere del comitato regionale della Fipav Sicilia, Antonio Danna.

Queste le classifiche finali:

per l’under 18 femminile vince il Palma team volley A che conquista l’oro seguita dal New Efebo Castelvetrano. Terzo posto per la Kentron volley Enna. Per l’under 17 maschile ha conquistato il primo posto Vigata volley, secondo posto per “Erice Entello”, terzo per la “Polisportiva atletica termini”.

L’under 16 femminile segna la vittoria della Virtus Mortara B ed il secondo posto va alla Virtus Mortara A. Terzo posto ancora per la Kentron volley Enna. La categoria under 15 maschile vede la vittoria dell’Erice Entello con il secondo posto della Palma volley A, seguita da Essepiauto A29 Mazara. Le più piccole partecipanti, per la categoria under 14 femminile, vedono sul podio la Marsala volley che ha conquistato il primo posto seguita da “Non solo vela”; terzo posto per la Polisportiva Armerina.