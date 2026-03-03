Conclusa l’autopsia sul corpo di Domenico: il cuore donato non fu lesionato

NAPOLI – Il cuore prelevato a Bolzano e giunto a Napoli danneggiato e poi trapiantato al piccolo Domenico Caliendo non presenterebbe lesioni riferibili a un taglio eseguito per errore durante le fasi di espianto.
È il primissimo risultato dell’autopsia eseguita sul corpo del piccolo deceduto all’ospedale Monaldi lo scorso 21 febbraio, circa due mesi dopo essere stato il trapianto di cuore con un organo danneggiato nel trasporto da Bolzano a Napoli.
La mancanza di lesioni macroscopiche sull’organo smentirebbe quanto emerso da alcune testimonianze finite agli atti dell’inchiesta, secondo cui il cuore destinato al piccolo Domenico sarebbe stato danneggiato già in fase di espianto con un taglio sul ventricolo dall’équipe proveniente dal Monaldi nell’ospedale di Bolzano. Gli accertamenti proseguiranno il 28 aprile.
I periti dovranno depositare le conclusioni entro 120 giorni. Domani i funerali del piccolo Domenico, alle ore 15 nel Duomo di Nola.