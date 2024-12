Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione

PALERMO – Pioggia di concorsi nella sanità siciliana. Da Catania a Palermo sono numerosi i bandi emessi dalle aziende ospedaliere e provinciali che daranno una mano a colmare i vuoi d’organico nel sistema sanitario regionale.

I concorsi all’Asp di Palermo

Il maggior numero dei posti in palio arriva dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, guidata da Daniela Faraoni: in tutto 263 assunzioni a tempo indeterminato nell’area della dirigenza: dai 40 posti rispettivamente per dirigente medico dei Servizi sanitari di base e del il Servizio di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, ai trenta per Psichiatria. E ancora: venti posti andranno ai medici che dovranno guidare i pronto soccorso. Altri 16 posti sono stati riservati alla medicina interna, otto riguardano invece la specializzazione in Cardiologia.

Non solo medici. L’Asp di Palermo bandisce anche otto posti per altre professioni: due avvocati, un architetto, un ingegnere civile, due ingegneri elettrici, un ingegnere meccanico e un analista. L’Asp di Palermo ha poi indetto anche il concorso per la stabilizzazione di due dirigenti psicologi di psicoterapia. Il mega-bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 29 novembre e scadrà entro 30 giorni da quella pubblicazione.

I bandi al Villa Sofia-Cervello di Palermo

Altri sei bandi sono stati poi indetti dall’azienda sanitaria Villa Sofia-Cervello di Palermo per diverse figure, ma si tratta di opportunità per bacini di precariato interni. In tutto 21 i posti disponibili.

Chance di lavoro al Policlinico di Palermo

Opportunità di lavoro, seppur non con assunzione a tempo indeterminato, anche al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. L’azienda ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio con l’obiettivo di formare una graduatoria per l’attribuzione di incarichi a tempo pieno e determinato per eventuali supplenze o sostituzioni di personale dirigente avvocato.

I concorsi all’Asp di Catania

L’Asp di Catania, guidata da Giuseppe Laganga Senzio, mette a disposizione 189 posti da dirigente medico. Il concorso più ampio è quello per l’Organizzazione dei servizi sanitari di base: 72 posti. Seguono i 43 posti per dirigente medico dell’Emergenza-urgenza, i 18 per Anestesia e rianimazione e i 17 per Psichiatria.

Altri 16 posti sono stati messi a bando per il ruolo di dirigente di Medicina interna, undici per ortopedia e traumatologia. Anche in questo caso, i tempi sono dettati dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione.