Concorso carabinieri, oltre 3800 posti con licenza media o diploma: requisiti e domanda

È possibile partecipare entro il 26 giugno 2024

L’Arma dei carabinieri ha lanciato un nuovo concorso pubblico per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Il bando prevede posti riservati a diverse categorie, tra cui 1.145 destinati ai cittadini italiani con età non superiore ai 24 anni.

Si tratta di un’opportunità unica per chi possiede un diploma o una licenza media, se militari già in servizio o congedati al 31 dicembre 2020. Le domande devono essere presentate entro il 26 giugno 2024.

Suddivisione dei Posti

La suddivisione dei posti prevede che 2.675 siano riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, mentre 1.145 posti sono destinati ai cittadini italiani che non abbiano superato i 24 anni di età.

Inoltre, 32 posti sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui 22 per volontari in ferma prefissata e 10 per civili. Tra le novità di questo concorso, 154 vincitori saranno selezionati per la formazione nelle specializzazioni in tutela forestale, ambientale e agroalimentare, un’area di crescente importanza per l’Arma dei Carabinieri.

Ruolo e stipendio degli allievi carabinieri

Gli allievi carabinieri, essendo militari, hanno il compito di garantire la pubblica sicurezza nei vari incarichi assegnati. Durante i primi sei mesi di corso, percepiranno uno stipendio netto di circa 900 euro al mese, che salirà a 1.200/1.300 euro al mese dopo il corso, con possibilità di aumenti per straordinari e indennità varie.

Dopo cinque anni di servizio, tramite avanzamento di anzianità, gli allievi potranno ottenere il grado di carabiniere scelto, e successivamente, ogni cinque anni, avanzare ai gradi di appuntato e appuntato scelto, offrendo così concrete possibilità di carriera.

Requisiti

I requisiti per partecipare al concorso variano a seconda della riserva di posti per cui si concorre. Per i volontari in ferma prefissata, i cittadini italiani devono avere un’età non superiore a 25 anni (per VFPI) o 28 anni (per VFP1 e VFP4). Per i civili, invece, l’età deve essere compresa tra 17 e 24 anni, mentre per i militari in rafferma biennale il limite è fissato a 25 anni.

I candidati con attestato di bilinguismo devono rispettare gli stessi limiti di età previsti per le altre categorie. È fondamentale che i requisiti siano posseduti alla data di scadenza della domanda e mantenuti fino all’effettiva incorporazione presso un Reparto d’Istruzione.

Iter del concorso

L’iter del concorso prevede diverse fasi di selezione: una prova scritta su cultura generale, informatica, storia e struttura dell’Arma, logica e ragionamento, e lingua straniera; una prova di efficienza fisica; accertamenti psicofisici e attitudinali; e la valutazione dei titoli.

Per superare la prova scritta, i candidati devono ottenere almeno 51/100. Tuttavia, ottenere questo punteggio non garantisce automaticamente l’accesso alle successive fasi di selezione, poiché il punteggio sarà utilizzato per formare distinte graduatorie, una per ciascuna delle riserve dei posti a concorso.

Formazione e assegnazione

I candidati ammessi al corso inizieranno con il grado di Allievo Carabiniere e saranno assunti in forza dal Reparto di Istruzione di assegnazione a partire dalla data stabilita dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Da questa data, essi assumeranno ufficialmente la qualità di Allievo.

I vincitori del concorso saranno assegnati a diverse sedi di servizio in base alla categoria di appartenenza e alle esigenze operative dell’arma dei carabinieri. Per i conoscitori o madrelingua della lingua tedesca, c’è la possibilità di essere assegnati alla Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”.

I candidati della categoria riservata ai civili saranno impiegati principalmente nelle aree nord-ovest e nord-est dell’Italia, oltre alla Legione Carabinieri Toscana e al Comando Provinciale Carabinieri di Roma. Questa assegnazione permette di rispondere efficacemente alle specifiche esigenze delle varie regioni.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere inoltrata attraverso il portale dedicato.

Per partecipare è necessario avere: – SPID: se non lo possiedi ancora, consulta questa guida per sapere come ottenerlo; – Una PEC a tuo nome: per scoprire come attivarla rapidamente in 30 minuti, leggi questa pagina.

Al momento della presentazione della domanda per il concorso, i candidati devono: – Scegliere una delle riserve di posti indicate, poiché è possibile concorrere solo per una di esse. – Indicare, se desiderato, una preferenza per la formazione e l’impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, come previsto dagli articoli 708, comma 1-bis, e 973, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

In sintesi, il concorso per allievi carabinieri 2024 rappresenta una straordinaria opportunità per giovani italiani di intraprendere una carriera nell’arma dei carabinieri, con una solida formazione, una remunerazione competitiva e concrete prospettive di crescita professionale.

Le domande devono essere presentate entro il 26 giugno 2024 attraverso il portale online dedicato, un passaggio fondamentale per chi desidera contribuire attivamente alla sicurezza e alla tutela del territorio nazionale.

