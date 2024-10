Concorso per 50 contabili al Ministero della Giustizia – i requisiti richiesti

Il Ministero delle Giustizia assume 50 Assistenti Contabili a tempo indeterminato tramite concorso pubblico. Tra questi, il 10% dei posti è riservato al personale interno.

Requisiti e modalità di partecipazione

La domanda deve essere inviata online entro il 29 ottobre 2024. Il concorso prevede una prova scritta su temi di contabilità, diritto e amministrazione penitenziaria. I candidati risultati idonei saranno inseriti in una graduatoria consultabile sul Portale inPA e sul sito del Ministero.

Tra i requisiti per partecipare sono richiesti: la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; il godimento dei diritti civili e politici; diploma di istruzione secondaria di secondo grado (settore economico – Amministrazione, Finanza e Marketing o equivalenti); idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste (solo per candidati con disabilità); qualità morali e di condotta conformi a quanto previsto dal D.lgs. 165/2001.

Prova di Esame

Il concorso prevede una prova scritta che consisterà in un questionario a risposta multipla. Le materie oggetto della prova sono: elementi di ordinamento penitenziario e organizzazione dell’Amministrazione Penitenziaria; elementi di contabilità di Stato; nozioni di diritto costituzionale e amministrativo; accertamento della conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche.

Per superare la prova scritta è necessario ottenere un punteggio minimo di 21/30. I candidati risultati idonei saranno inseriti in una graduatoria definitiva.