Concorso vigili del fuoco, 350 posti per diplomati: requisiti e domanda

Il bando ufficiale sarà disponibile dal 20 giugno 2024

Un’importante novità è stata annunciata per tutti coloro che desiderano entrare a far parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco: nel 2024 si terrà un nuovo concorso che offrirà 350 posti. Questo evento è particolarmente atteso, poiché l’ultima selezione risale al 2022.

Il bando ufficiale sarà pubblicato il 20 giugno 2024, come confermato da Emanuele Prisco, sottosegretario all’interno con delega ai vigili del fuoco. Questo concorso è una tappa fondamentale nel rafforzamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco, permettendo l’ingresso di personale giovane e qualificato, migliorando così l’efficienza del servizio.

Formazione e crescita

Il periodo di formazione per i nuovi vigili del fuoco, che dura generalmente alcuni mesi, comprende sia aspetti teorici che pratici, incluse esercitazioni fisiche e prove sul campo. La procedura concorsuale è stata autorizzata dalla funzione pubblica, e il Dipartimento dei vigili del fuoco ha sviluppato un nuovo sistema informatico per la gestione dei dati dei candidati.

Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza. Tuttavia, la distribuzione dei posti potrebbe essere su base regionale o nazionale, in base alle necessità del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Concorso vigili del fuoco: requisiti

Per partecipare, è necessario essere cittadini italiani, godere dei diritti politici, avere meno di 26 anni (37 anni per chi è già iscritto da almeno un anno negli elenchi del personale volontario del CNVVF) e possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Gli iscritti negli elenchi del personale volontario del CNVVF possono partecipare al concorso con un limite di età esteso a 37 anni. Non è possibile partecipare se si è superato il limite di età previsto. È anche necessario avere già ottenuto il diploma di scuola secondaria di secondo grado al momento della presentazione della domanda.

Prove e documenti da presentare

Il concorso prevede una prova preselettiva, tre prove motorio-attitudinali, la valutazione dei titoli di merito e l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale. Superare la prova preselettiva è essenziale per accedere alle fasi successive.

Non è prevista una prova orale. La prova preselettiva includerà domande sulla storia d’Italia dal 1861 ad oggi, elementi di chimica, quesiti logico-deduttivi e analitici, informatica e lingua inglese. Le risposte esatte valgono un punto, le risposte errate sottraggono 0,33 punti e le risposte non date non alterano il punteggio.

Le prove motorio-attitudinali valutano la capacità pratica, forza, equilibrio, coordinazione, reazione motoria e acquaticità. Superate tutte le prove, si diventa allievi vigili del fuoco e si inizia un corso di formazione di un anno, diviso in due periodi: nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o altri uffici del corpo nazionale.

Come presentare la domanda

Per ulteriori dettagli, il bando sarà disponibile sul sito istituzionale del dipartimento dei vigili del fuoco e sul portale InPa dal 20 giugno 2024. Prima di inviare la domanda, è consigliabile consultare i documenti relativi al regolamento sul reclutamento del personale volontario e agli accertamenti sanitari per il personale volontario.

I candidati dovranno presentare un documento di identità valido, il certificato di diploma di scuola secondaria di secondo grado, il certificato di cittadinanza italiana e eventuali certificati di servizio per il personale volontario del CNVVF.

Stipendio vigili del fuoco

Lo stipendio medio di un vigile del fuoco semplice è di circa 1600 euro netti al mese, con l’aggiunta di indennità per il rischio.

TUTTI I CONCORSI E LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE