Condannato per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, arrestato

Il 22enne egiziano era stato indicato da alcuni migranti come uno degli scafisti dopo uno sbarco in Sicilia nel 2024

LODI – Un cittadino egiziano di 22 anni, condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Lodi.

L’uomo era stato indicato da alcuni migranti come uno degli scafisti, o comunque tra i responsabili del trasporto, dopo uno sbarco avvenuto nel giugno del 2024 sulle coste della Sicilia orientale.

Il 22enne è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Lodi e, dopo l’esecuzione del provvedimento, è stato trasferito nel carcere cittadino.