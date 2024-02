Il 51enne si trovava in via Scaldara

CATANIA – Un uomo di 51 anni è stato fermato a Catania dalla polizia perché deve scontare una pena definitiva di 1 anno e 10 mesi irrogatagli con sentenza di condanna dal tribunale di Cremona per i reati di uso di atto falso e maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è stato fermato per un controllo mentre era a piedi in via Scaldara. Dopo aver informato il pm di turno, gli agenti hanno accompagnato l’uomo nella Casa Circondariale di piazza Lanza.