Condotta danneggiata e centrale vandalizzata nel Catanese, indagini in corso

Sammartino: "Gesti vili, la Regione risponderà con denunce e controlli"

CATANIA – Un danneggiamento alla condotta Lodigiani, che collega Catania a Lentini, e atti vandalici contro la centrale di sollevamento consortile in contrada Dammuso, nel territorio di Belpasso, sono stati denunciati dopo i raid avvenuti nella giornata di ieri.

Sui due episodi è intervenuto l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, che ha definito gli attacchi “gesti vili” in grado di mettere in difficoltà la produzione agrumicola di un’importante area della provincia di Catania.

Nel corso di una conferenza stampa al PalaRegione di Catania, Sammartino ha annunciato che il governo regionale chiederà al Consorzio di bonifica di presentare denuncia. L’assessore ha inoltre invitato anche gli agricoltori interessati a rivolgersi alle autorità per denunciare gli episodi.

“Lavoriamo per garantire servizi efficienti agli agricoltori e abbiamo investito milioni di euro nella realizzazione di nuove condotte dove l’acqua non arrivava”, ha dichiarato Sammartino, aggiungendo che questi atti “non fermeranno l’azione del governo”.

L’assessore ha infine assicurato che nei prossimi giorni saranno rafforzate le attività di vigilanza in collaborazione con le forze dell’ordine, ribadendo la presenza delle istituzioni sul territorio a tutela del comparto agricolo.