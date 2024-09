Confindustria Catania: al via il desk “Incentivi e finanza agevolata”

Il servizio

CATANIA – Confindustria Catania lancia un nuovo servizio di informazione e assistenza sugli strumenti finanziari regionali, nazionali e dell’Unione europea a supporto delle imprese.

Il servizio offre alla singola azienda un percorso di accompagnamento nell’individuazione di possibili programmi di sviluppo aziendale che spaziano da nuovi investimenti produttivi a ricerca e innovazione, dall’apertura ai mercati esteri a progetti di comunicazione e formazione.

“Le opportunità offerte dalla programmazione in corso – spiega la presidente Cristina Busi Ferruzzi –sono molteplici ma anche frammentate. Orientarsi nel reticolo delle agevolazioni e dei bandi disponibili è un esercizio complesso che richiede altissime competenze. In Sicilia solo riguardo ai Fondi Ue si parla complessivamente di programmi del valore di circa 7,3 miliardi di euro”.

“Ma com’è noto – continua – le difficoltà nella spesa sono ancora rilevanti: a oggi gli impegni sono fermi al 10% e i pagamenti all’1,5%. Come associazione potremo avere quindi il ruolo di facilitatori fornendo un servizio ‘sartoriale’ a misura di ogni singola azienda. Con l’aiuto dei nostri esperti sarà possibile valutare e programmare con efficacia nuove iniziative di sviluppo facendo leva sulle risorse e sui programmi di incentivazione disponibili”.

L’attività del nuovo desk di informazione e assistenza alle imprese sarà centrata in prima battuta sugli strumenti di imminente attivazione. In rampa di lancio i mini contratti di sviluppo, a cura del Mimit, nell’ambito del programma nazionale di Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale Fesr 2021-2027.

La misura agevolativa, con una dotazione di 300 milioni di euro, è destinata a programmi di investimento compresi tra 5 e 20 milioni di euro che, in linea con le priorità strategiche fissate dal regolamento Strategic technologies for Europe platform (Step), sostengono lo sviluppo di tecnologie digitali, tecnologie pulite e biotecnologie.