Fondi regionali a chi assume, Confindustria: “Strumento di sviluppo”

I 40 milioni per contratti a tempo intederminato

PALERMO – “Plauso e apprezzamento” per la misura regionale di sostegno all’occupazione sono stati espressi da parte del Comitato Regionale della Piccola Industria di Confindustria Sicilia. Lo comunica l’associazione in una nota.

L’avviso, si legge nel comunicato, che stanzia 40 milioni a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato, è un segno di grande attenzione nei confronti dell’occupazione generata dal mondo delle imprese ed in particolare delle Piccole e Medie.

L’apprezzamento di Confindustria

“L’avviso regionale – aggiunge il Presidente del Comitato Regionale della Piccola Industria di Confindustria Sicilia, Sebastiano Bongiovanni – è per noi un grande risultato ed è il frutto di un’intensa attività di collaborazione e confronto proficuo tra la Regione e Confindustria Sicilia”.

La Piccola Industria di Confindustria Sicilia, si legge ancora nella nota, sostiene la necessità di strumenti di politiche attive del Lavoro che supportino le imprese nel momento dell’assunzione a tempo indeterminato oppure nel momento della trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

“L’avviso va esattamente in questa direzione – prosegue il comunicato – e riconoscerà un contributo di 30 mila euro in 3 anni alle imprese. Il nostro apprezzamento va all’Assessore Regionale del Lavoro, Nuccia Albano, e al Presidente della Regione, Renato Schifani, per aver varato una misura strategica”.

“Misure come questa diventino strutturali”

Commenta la misura anche il presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio: “Confindustria Sicilia ha attivato un fertile percorso di dialogo e interlocuzione con la Regione nell’interesse dell’economia e delle imprese siciliane”.

“Questa misura sui temi dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro – continua Vecchio – insieme alle altre messe in campo dalla Regione, è uno dei validi strumenti dello sviluppo economico e produttivo del nostro territorio”.

“L’auspicio è che misure come questa – riprende la parola Bongiovanni – possano diventare strutturali e con una maggiore disponibilità di risorse permettano una realistica crescita delle nostre aziende. Se il contributo alle assunzioni in Sicilia fosse sistematico, il nostro territorio diventerebbe ancor più attrattivo per ogni progetto di investimento”.

“Restiamo aperti e disponibili – conclude Bongiovanni – a proseguire un dialogo e un confronto per condividere iniziative di politiche economiche strutturali che consentano, insieme agli strumenti nazionali come Decontribuzione Sud, ZES ed altri, di ridurre il GAP di competitività delle nostre aziende e del nostro territorio”.

