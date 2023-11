Agrigento, Confintesa chiede un incontro al prefetto sulla sanità

Missiva a Romano

AGRIGENTO – Confintesa sanità chiede un incontro al prefetto di Agrigento, Filippo Romano, per discutere dei problemi che riguardano il sistema sanitario in provincia. Lo ha fatto con una lettera firmata da Marco Cavallaro, coordinatore nazionale degli operatori sociosanitari e coordinatore provinciale di Agrigento per il sindacato.

La lettera di Confintesa sanità

L’obiettivo è “discutere delle problematiche che sussistono sia all’assistenza dei degenti nei presidi ospedalieri della provincia ma soprattutto – si legge – delle forti criticità che la popolazione agrigentina sta riscontrando nell’erogazione dei servizi sanitari a causa della mancanza di personale e non solo”. Il sindacato “vuole essere di aiuto per cercare di trovare delle soluzioni a queste problematiche” e crede che “l’istituzione di un tavolo di confronto con le organizzazione sindacali del cartello sociale” possa essere utile, così come “il coinvolgimento dell’Ordine provinciale degli infermieri”.