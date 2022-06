Conte a Palermo: “Intesa sulle primarie? Dobbiamo chiudere”

"Carte in regola per proporre il candidato alla presidenza della Regione"

1' DI LETTURA

“Dobbiamo chiudere”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, risponde ai cronisti, a Palermo, che gli hanno chiesto se si raggiungerà l’intesa sulle primarie delle forze progressiste in Sicilia.

“Un percorso con gli alleati”

Ha poi aggiunto: “Abbiamo tutte le carte in regola per proporre un candidato alla Presidenza della Regione nel percorso che stiamo facendo insieme agli alleati”.

“Miceli adatto al ruolo di sindaco di Palermo”

“Dal voto di domenica mi aspetto che Franco Miceli possa ricevere la legittima e giusta investitura per realizzare un progetto politico di rilancio di questa città. Credo che Palermo non meriti di essere affidata a una coalizione che va da Renzi fino a FdI, molto eterogenea e che non ha un progetto per Palermo: questo da cittadino italiano mi preoccupa”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, nel quartiere Cep a Palermo. “Ecco perché sono qui – ha aggiunto – a invocare il sostegno per il M5s e per il candidato Miceli, la persona adatta per potere inserire Palermo in un circuito internazionale, per potere sfruttare a pieno l’opportunità data dal Pnrr e avviare a soluzione di problemi che rimangono irrisolti”.