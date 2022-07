Conte avverte il Pd: “Ciò che vale a Roma vale a Palermo”

Il leader del M5s lancia un messaggio ai Dem

PALERMO – A poche ore dal via libera alle primarie per l’individuazione del candidato governatore dell’area progressista in Sicilia, il leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte gela tutti mandando un chiaro aut-aut al Pd.

“Ciò che vale a Roma vale a Palermo”

“Ormai la macchina delle primarie siciliane è partita e domani il movimento vi prenderà parte – dice Conte -. In queste ore però leggo diverse dichiarazioni arroganti da parte del Pd. Non accettiamo la politica dei due forni. Quel che vale a Roma vale a Palermo”. Il riferimento è alla possibilità che i democratici rompano l’intesa nazionale, per via delle mosse grilline sul governo Draghi: in quel caso, secondo quanto alscia intendere Conte, ci sarebbero ripercussioni anche in Sicilia.