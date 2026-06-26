I dati ufficiali

PALERMO – Tra il 2025 e i primi cinque mesi del 2026, la Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito circa 2.500 interventi e oltre 1.500 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni criminali.

Contrasto alla mafia e alle frodi

Lo riferisce la Gdf facendo un bilancio delle sue attività, nell’ambito del 252esimo anniversario della fondazione.

Sul fronte dell’evasione fiscale le fiamme gialle hanno svolto 112 indagini di polizia giudiziaria, denunciando 290 persone (di cui 4 arrestate) per reati tributari. I sequestri hanno superato i 30 milioni di euro.

Sono stati inoltre individuati 116 evasori totali e 1.227 lavoratori in nero o irregolari. Nel settore delle accise e del contrabbando sono state sequestrate circa 62 tonnellate di tabacchi lavorati, con la denuncia di 55 persone e l’arresto di 19, oltre al sequestro di 4 opifici clandestini.

Oltre 1500 indagini della Gdf Palermo dal 2025

I controlli sul gioco illegale hanno invece portato alla scoperta di 5 punti clandestini di raccolta scommesse e alla denuncia di 135 responsabili. Per la tutela della spesa pubblica gli interventi sono stati oltre 1.200, con un’attenzione specifica ai progetti del Pnrr, ambito in cui sono stati eseguiti 337 controlli per oltre 56 milioni di euro. Le frodi complessive accertate ai danni del bilancio nazionale e comunitario superano i 17 milioni di euro.

Negli appalti sono state monitorate procedure per oltre 270 milioni di euro, riscontrando assegnazioni irregolari per circa 80 milioni. Il contrasto alla corruzione ha registrato la denuncia di 78 soggetti, tra cui 37 pubblici ufficiali. Le indagini delegate dalla Corte dei conti hanno infine accertato danni erariali per circa 90 milioni di euro. Sul fronte della criminalità organizzata e sono stati eseguiti 30 interventi, per contrastare il riciclaggio conclusi con il sequestro di beni per circa 210 milioni di euro e la denuncia di 101 persone.

Le indagini patrimoniali antimafia hanno portato a provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di circa 90 milioni di euro. Nel contrasto al traffico di droga i finanzieri hanno sequestrato oltre 920 chili di sostanze stupefacenti, denunciando 120 persone e arrestandone 90. Sul versante della tutela del mercato, sono stati ritirati dalla circolazione circa 3 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri. I controlli ai distributori di carburante hanno invece evidenziato irregolarità in oltre il 30% dei casi.