Contributo di solidarietà, Schifani aumenta i fondi per altri 10 milioni

PALERMO – Uno stanziamento di 10 milioni di euro per rifinanziare la misura del “Contributo di solidarietà” in favore delle famiglie in difficoltà economiche. Lo prevede un emendamento alla “manovra finanziaria”, attualmente in discussione in Commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana, firmato ieri direttamente dal presidente della Regione Renato Schifani.
Le risorse si vanno ad aggiungere ai 30 milioni di euro già previsti dal governo con la legge 28 del 2024 e a un altro milione aggiunto successivamente. Il nuovo finanziamento dovrebbe consentire di fare scorrere la graduatoria per oltre tremila domande.