Controcorrente è pronto a sbarcare all’Ars: in arrivo due deputati

L'ex iena è pronto a pescare dai banchi del M5s

PALERMO – Il movimento Controcorrente, fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, si prepara a sbarcare nel Parlamento siciliano.

Due deputati regionali Jose Marano e Carlo Gilistro, hanno lasciato il M5s per aderire al movimento dell’ex Iena, candidato dalla presidenza della Regione siciliana, con il voto è previsto alla fine del prossimo anno.

La Vardera formalizzerà alla presidenza dell’Assemblea la richiesta di formazione del gruppo parlamentare nei prossimi giorni.

L’ex iena ha dato l’annuncio dei nuovi ingressi con un video pubblicato sui propri canali social.