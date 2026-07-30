Controcorrente entra in Progetto Civico Italia, La Vardera presidente

L'annuncio alla Camera del coordinatore nazionale Alessandro Onorato

ROMA – “Controcorrente aderisce a Progetto Civico Italia”. Lo ha annunciato il coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia, Alessandro Onorato, in una conferenza stampa alla Camera con Ismaele La Vardera, fondatore di “Controcorrente, lottare per Restare” e deputato della Regione siciliana. La Vardera, ha spiegato Onorato, assumerà la carica di presidente di Progetto Civico Italia.

“Progetto Civico Italia oggi è già presente in oltre 1000 comuni con 800 amministratori, tra sindaci, assessori, consiglieri comunali e regionali, e più di 500 comitati civici – ha spiegato Onorato – Controcorrente è un partito strutturato: ha appena eletto il proprio primo sindaco, ad Agrigento, storicamente una roccaforte della destra”.

“Messo sotto scorta per la sua lotta alla mafia in Sicilia – ha ricordato Onorato – Ismaele è un simbolo di libertà. Un emblema di chi non vuole rassegnarsi”.

La Vardera: “Progetto Civico Italia, unica realtà nazionale a noi affine”

“Nelle ultime settimane, soprattutto dopo il risultato del sondaggio di Bidimedia che poneva all’1% nazionale il nostro movimento, sono state tante le sirene romane che ci hanno cercato”. Lo afferma il deputato regionale siciliano e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

“Noi abbiamo deciso di continuare un percorso intrapreso un anno fa con quello che per noi è l’unico progetto che si sposa perfettamente con le caratteristiche del nostro Movimento. Oggi decidiamo con maturità politica, di non fare l’azzardo di far diventare Controcorrente progetto nazionale, ma allo stesso tempo decidiamo di mettere a disposizione di Alessandro Onorato la rete che abbiamo creato sia in Sicilia, che nel resto del paese”.

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“Ritengo Progetto Civico Italia la casa naturale delle istanze di un meridione completamente dimenticato nell’agenda politica del governo Meloni. Con Alessandro abbiamo fatto non un matrimonio di interesse, ma fondato sul desiderio di scardinare un sistema dal basso e a mani nude. Lui da solo è riuscito a creare una rete straordinaria in tutta Italia, io da solo in Sicilia sono riuscito a creare una comunità che oggi offre speranza a migliaia di siciliani”.

“Sono onorato della scelta di ricoprire l’incarico di Presidente di una comunità straordinaria costruita con grande passione da Alessandro Onorato. Il movimento Controcorrente sia in Sicilia che in Italia contribuirà con la propria classe dirigente che consta di 80 amministratori, 4 deputati e diversi sindaci, alla creazione di liste forti alle elezioni politiche. In Sicilia saremo il primo partito sia alla Camera che al Senato. Non abbiamo paura della raccolte delle firme, anzi sarà un grande momento di democrazia”.