Controlli allo Zen di Palermo, ritrovati tre scooter rubati

L'operazione della polizia

PALERMO – Controlli della polizia allo Zen, trovati tre scooter rubati. L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta alla sala operativa, relativa alla presenza di alcuni soggetti che, muniti di guanti, avrebbero tentato di nascondere degli oggetti.

Giunti sul posto, gli agenti non hanno riscontrato la presenza delle persone segnalate; nel corso delle verifiche, tuttavia, hanno notato alcune parti di un motoveicolo visibili attraverso una fessura di una delle intercapedini presenti lungo la via.

Per consentire l’accesso ai vani è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad aprire alcuni varchi. All’interno delle intercapedini sono stati rinvenuti tre motoveicoli risultati provento di furto: un Honda Sh 300, un Sym Citycom 300 e uno Zontes 368g.

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Al termine degli accertamenti, i primi due veicoli sono stati restituiti ai leggittimi proprietari, mentre il motoveicolo Zontes è stato affidato in giudiziale custodia a una ditta specializzata, in quanto il proprietario era già stato indennizzato dalla compagnia assicurativa in forza della polizza contro il furto.

Nel corso delle operazioni sono state inoltre recuperate tre centraline elettroniche e un blocco motore, presumibilmente appartenente a un motociclo Honda Sh. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a risalire alla provenienza dei componenti meccanici sequestrati e ad individuare i responsabili dei furti e dell’occultamento del materiale rinvenuto.