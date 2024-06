Controlli sulla movida a Catania, irregolarità in una discoteca alla Playa

Le verifiche della Questura anche nel centro città

CATANIA – Controlli sulla movida: anche in questo week end le forze di polizia hanno effettuato specifici servizi di controllo dell’ordine pubblico e della sicurezza nelle zone del centro. Complessivamente, sono state identificate dalla Polizia di Stato 54 persone di cui 4 con precedenti penali, sono stati sottoposto a controllo 30 veicoli.

La discoteca alla Playa

Una discoteca nella zona della Playa è stata controllata dagli specialisti della Polizia Amministrativa della Questura. La titolare, si legge in un comunicato, ha esibito una relazione tecnica per l’agibilità di impianti con capienza inferiore a 200 persone mentre durante la serata ne sono state trovate 450 che ballavano.

Nello stesso locale i poliziotti hanno scoperto anche 150 persone che ballavano in un palco non destinato ad area di ballo. In più non erano installati estintori. La donna è stata denunciata in stato di libertà e sanzionata perché priva di autorizzazione della licenza di pubblico spettacolo e sprovvista della SCIA amministrativa per la gestione del bar con una sanzione di euro 5000.

Infine, gli accertamenti sui buttafuori hanno permesso alla Polizia di individuare 2 persone non iscritte all’albo prefettizio, per le quali è scattata una sanzione di 1666 euro ciascuno.

I controlli in centro

Nell’area di piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato equipaggi dei Carabinieri. Sono state controllate 37 persone tra fruitori della movida e utenti della strada e 23 veicoli. Inoltre, sono state riscontrate 15 contestazioni con importo complessivo di 800 euro nei confronti di automobilisti che avevano parcheggiato irregolarmente la propria auto davanti al Castello Ursino.

In più sono stati fatti 6 controlli per prevenire la guida sotto l’effetto di alcool, nessun conducente è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza, e sono state effettuate 6 perquisizioni personali alla ricerca di sostanze stupefacenti. Un 24enne di Catania, trovato con addosso 2 grammi di marijuana e cartine per sigaretta, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.