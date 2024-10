Controlli negli esercizi commerciali: scoperti sette lavoratori in nero

Le sanzioni ammontano a oltre 85 mila euro

PALERMO – Sette lavoratori in nero sono stati scoperti dagli ispettori del Lavoro in provincia di Palermo nel corso di controlli, effettuati nei giorni scorsi, che hanno riguardato principalmente il settore degli esercizi commerciali.

Palermo, i controlli

I controlli sono stati effettuati in panifici, centri estetici, cantieri edili e attività ricettive e rivendite di materiale edile. Le sanzioni ammontano a oltre 85 mila euro con la sospensione di diverse attività, tra cui due panifici e due centri estetici. In un panificio su cinque lavoratori quattro erano in nero.

Nei cantieri edili gli ispettori del lavoro hanno sanzionato i titolari per il mancato rispetto delle norme di sicurezza e la mancata formazione degli operai.