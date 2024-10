Catania, controlli sulla sicurezza in strada: sanzioni e patenti ritirate

Le verifiche della Polizia stradale

CATANIA – Controlli sulle strade a Catania: nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato, insieme al personale dell’Ufficio Sanitario provinciale della Questura di Catania, una serie di controlli finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Come si apprende da un comunicato della Questura, in via VI Aprile i poliziotti hanno identificato 27 persone e controllato 15 veicoli, rilevando molteplici violazioni al Codice della strada. Per le infrazioni riscontrate, tre patenti e una carta di circolazione sono state ritirate. Gli accertamenti eseguiti dalla Polstrada hanno portato alla decurtazione di trenta punti dalle patenti.

I controlli sulle strade a Catania

Due conducenti sono risultati positivi rispettivamente ad alcool e droga: in un caso, il tasso alcolemico superiore ai limiti previsti ha avuto come conseguenza la denuncia all’Autorità Giudiziaria, nell’altro, invece, in caso di conferma degli esami tossicologici, tutt’ora in corso, scatterà la denuncia in stato di libertà.

Un’altra persona è stata trovata in possesso di 1,9 grammi di sostanze stupefacenti e, per questa ragione, è stata segnalata, quale assuntore, alla Prefettura di Catania per gli eventuali adempimenti di competenza.

Il servizio della Polizia Stradale rientra nel più ampio contesto dei controlli già programmati per le prossime settimane in tutta la provincia di Catania, in considerazione della costante attività svolta dai poliziotti per il rispetto delle regole alla guida.