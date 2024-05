Sono quattro i giardini zoologici italiani scelti come membri

PALERMO – C’è anche il Bioparco di Sicilia tra i quattro giardini zoologici italiani scelti come membri del neonato Coordinamento ABC (Antropomorfe, Benessere e Conservazione) per il benessere degli scimpanzé. Gli altri sono il Bioparco di Roma, Parco Natura Viva di Verona e Safari Ravenna.

Il progetto mira a migliorare la qualità della vita di queste scimmie, sia a livello ambientale e comportamentale, che psicologico, nutrizionale e cognitivo. A battezzare la nascita dell’organizzazione, in una cerimonia che si è tenuta nella Capitale, la scienziata Jane Goodall, primatologa e ambientalista nota in tutto il mondo per i suoi studi sugli scimpanzé.

L’incontro dal titolo “Benessere dei grandi primati, cambiare si può”, oltre a Jane Goodall, ha visto tra i relatori alcuni rappresentanti delle quattro strutture zoologiche italiane socie del neonato Coordinamento ABC. Tra questi anche Salvatore Ruffino, direttore scientifico del Bioparco di Sicilia, che si trova a Carini, nel Palermitano.

“La nostra esperienza con gli scimpanzé ha avuto inizio nel 2005, quando – ha raccontato – due

esemplari di Pan troglodytes sono stati donati alla struttura. Originariamente cresciuti in un circo belga, queste scimmie antropomorfe hanno vissuto in contesti domestici, privi di stimoli naturali”.

“Nonostante le loro condizioni di salute fossero ottimali, l’adattamento al nuovo ambiente è stato complesso. Il passaggio da un contesto di stretta dipendenza dall’uomo a uno che rispecchiasse meglio le loro esigenze naturali è stato graduale e delicato. Ospitare questi affascinanti primati – aggiunge il direttore scientifico del Bioparco siciliano – ci ha permesso di contribuire attivamente alla ricerca scientifica, collaborando con università in tutta Europa e soprattutto in Sicilia”.

“Grazie a questa collaborazione, abbiamo raccolto e condiviso una vasta gamma di dati nel corso degli anni, contribuendo significativamente alla comprensione e al monitoraggio della salute e del benessere degli scimpanzé”.

Per promuovere la conservazione di questa specie e sensibilizzare il pubblico, il Bioparco di Sicilia inoltre sostiene attivamente in Sierra Leone il progetto educativo “Roots&Shoots”, in collaborazione con il Tacugama Chimpanzee Sanctuary, che mira a coinvolgere attivamente le comunità locali nella protezione degli scimpanzé e del loro habitat naturale.