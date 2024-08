Coppie arcobaleno, Intravaia: “I partiti trovino un punto d’equilibrio”

"Dispiaciuto per quanto accaduto in consiglio comunale"

PALERMO – “Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto in Consiglio comunale a Palermo e per i livelli di scontro raggiunti su un tema, quale quello della trascrizione delle coppie omogenitoriali, che andrebbe affrontato senza alzare barriere ideologiche”. Lo dice il deputato all’Ars, Marco Intravaia, rispetto a quanto accaduto in consiglio comunale a Palermo.

“Si trovi un punto d’equilibrio”

“Mi auguro le forze politiche possano trovare un equilibrio e tenere conto delle esigenze e dei diritti di queste coppie e dei loro figli senza trasformarli in un vessillo di lotta – ha aggiunto -. Quando la politica è chiamata a discutere di argomenti che incidono sui valori profondi della ‘persona’ non può abbandonarsi alla bagarre o alle ripicche, ma ha il dovere di trovare una sintesi per il bene dei cittadini, per cui non possono esistere categorie di serie A e serie B”.