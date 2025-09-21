Agrigento, il dolore per Marco: “Una famiglia in lacrime”

Tanti messaggi sui social. Ed una 'richiesta': accertare la dinamica dell'incidente

AGRIGENTO – “Il Circolo del Tennis di Agrigento perde la sua anima: Marco Chiaramonti, maestro, amico fraterno e disponibile, motore di tutte le attività sociali del club. Più generazioni si sono avvicinate al tennis e al padel grazie alle sua passione, esperienza e singolare affabilità.

Non perdiamo soltanto un grande maestro ma il cuore pulsante e insostituibile di questo circolo. La Presidente, il Direttivo, i soci, gli allievi, si uniscono al dolore dell’amata moglie Paola, della piccola Sofia e della madre Virginia”. Le parole, sincere e toccanti, sono del Circolo del Tennis di Agrigento e della presidente Lucia La Marca.

La morte di Marco Chiaramonti

È qui che Marco Chiaramonti coltivava avanti la sua passione. Il suo talento. Il suo lavoro da istruttore di tennis e padel. Il 50enne nella serata di ieri ha trovato la morte lungo viale Emporium ad Agrigento, per l’appunto. Il suo scooter si è schiantato contro un albero. La dinamica resta ancora tutta da ricostruire ma in tanti, nei diversi commenti sui social, chiedono che sia fatta piena luce sulla ricostruzione dell’incidente.

Ed è proprio sulla rete che, in queste ore, piovono centinaia di messaggi per ricordare Marco. Ed in tanti sottolineano la tragica e fatale coincidenza che ricorda come esattamente dieci anni fa, il fratello Gabriele morì anche lui in un incidente stradale.

Il messaggio del sindaco

“La nostra comunità piange la scomparsa prematura di Marco Chiaramonti, uomo affabile, generoso ed entusiasta. Lo si è apprezzato e si ricorda per il suo carattere coinvolgente, estroverso, sorgente di energia positiva. Colonna portante del Circolo Tennis, atleta appassionato e istruttore di tennis e padel, punto di riferimento per gli sportivi di ogni età, non solo un maestro nello sport ma anche un esempio di vita, di dedizione e costanza”. Lo scrive il primo cittadino di Agrigento, Francesco Miccichè.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore, con la certezza che il ricordo di Marco resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e stimato”.

Il cordoglio dei social

“La tua passione, la tua generosità e il tuo sorriso hanno lasciato un segno profondo in chiunque ti abbia conosciuto, non ti dimenticherò mai, riposa in pace”. “Che strazio… grande maestro di tennis … unico, solare, amavi il tennis e lo trasmettevi con professionalità e bravura…”. “Grande Persona…. Grande Maestro di vita…un enorme perdita per tutti… riposa in pace… Marco…”. Straziante! Carissimo Marco, ti sei ricongiunto al tuo dolce fratellino! Mi associo al dolore di tutta la famiglia”. “Coincidenza o destino ma la vita a volte è veramente assurda !! Scioccata e molto addolorata .. Ciao Marco”.

Sono solo alcuni dei messaggi che, come detto, inondano i social nel ricordo di Marco Chiaramonti.

E tra i tanti, anche un post che richiama allo shock della comunità di Agrigento ed alla richiesta di fare chiarezza sull’accaduto:

“Una famiglia che si è rimessa in piedi lentamente oggi viene di nuovo colpita da un dolore che fa così male che nessun risarcimento potrà colmare. Una bambina che crescerà con il ricordo tra le mani e il cuore di un padre amorevole e presente, una moglie che non avrà parole, ma solo lacrime e paura, ma che sarà costretta a trovare la forza per sé e per la piccola Una intera famiglia in lacrime a causa di una buca. Ancora una volta. Già troppe volte

Marco Chiaramonti dai un bacio a Gabriele da parte mia. Sapervi di nuovo insieme è l’unico sciocco pensiero che può alleggerire il peso di questo dolore“.