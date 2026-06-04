Corleone Libera e Produttiva 2026: la seconda edizione celebra eccellenze, territorio e legalità

6–7 giugno 2026 | Villa Comunale e Piazza Falcone e Borsellino, Corleone (PA)

Dopo il grande successo della prima edizione, torna “Corleone libera e produttiva”, l’evento che porta al centro della scena le produzioni agroalimentari, l’artigianato e le bellezze di uno dei borghi più affascinanti della Sicilia. Appuntamento il 6 e 7 giugno 2026 nella Villa Comunale e in Piazza Falcone e Borsellino, nel cuore di Corleone.

Un’iniziativa nata dalla sinergia tra istituzioni e territorio

La manifestazione inoltre, è il risultato della virtuosa collaborazione tra l’Assessore Regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, l’amministrazione comunale di Corleone guidata dal sindaco Walter Rà, l’assessore comunale alle Attività Produttive e vicesindaco Salvatore Schillaci, il presidente della Pro Loco di Corleone Luca Gazzara e gli operatori economici locali.

Protagoniste anche della seconda edizione sono le aziende agricole, vitivinicole e casearie del territorio: realtà attente all’innovazione di processo e di prodotto, alla sostenibilità ambientale e alle produzioni ecosostenibili. A guidarle, giovani imprenditori di terza e quarta generazione, ambasciatori di una green economy longeva e di una agricoltura che vuole conquistare i mercati nazionali e internazionali.

Cosa scoprire: dalle eccellenze agricole ai tesori culturali

Il programma quindi prevede itinerari alla scoperta delle risorse produttive, economiche, culturali, agricole e turistiche del territorio. Le visite condurranno i partecipanti tra il paesaggio naturale di Corleone e i suoi monumenti, chiese e luoghi di devozione legati a San Leoluca (Patrono della Città), San Bernardo da Corleone e Santa Rosalia.

Non mancherà la scoperta delle produzioni locali d’eccellenza: dall’apicoltura agli allevamenti, dai formaggi ai cereali, dal grano all’olio extravergine d’oliva, fino allo zafferano, al pomodoro riccio di Corleone, alla zucca rossa e alla frutta di stagione come pere, susine e ciliegie.

Il programma: show cooking, convegni e accordi commerciali

Sabato pomeriggio, in Piazza Falcone e Borsellino, è previsto uno show cooking con gli operatori locali protagonisti di una performance culinaria dedicata ai prodotti da forno realizzati con grani antichi e alle specialità di nicchia della città come la tuma e la salsa di pomodoro siccagno locale.

Il giorno seguente, domenica 7 giugno invece, alle ore 10:30, si terrà nell’aula consiliare il convegno “Semi di Legalità, Frutti di Sviluppo: il dialogo tra Corleone e Casal di Principe”. All’incontro parteciperà una delegazione dell’amministrazione comunale e della Pro Loco di Casal di Principe. Inoltre, saranno siglati accordi commerciali e avviati scambi di esperienze sulle produzioni tipiche. In occasione del convegno verrà presentato il medaglione dedicato a Don Peppe Diana, il parroco ucciso dalla camorra mentre si apprestava a celebrare la messa, simbolo della lotta contro il racket e lo sfruttamento.

Le voci dei protagonisti

Sindaco Walter Rà: “Siamo felici di dare seguito al successo della manifestazione con una seconda edizione, che intende accendere i riflettori sulle attività produttive e le bellezze del territorio. Grazie alle eccellenze artigianali, agricole e agroalimentari e alla sua biodiversità e stili di vita, questa splendida città si avvia a dare luogo ad una nuova stagione che valorizzi il patrimonio di paesaggi e storie che legano la comunità operosa a valori di condivisione, di legalità e di sviluppo del territorio.”

Vicesindaco Salvatore Schillaci: “Questa seconda edizione della manifestazione intende dare un ulteriore slancio allo sviluppo locale con particolare attenzione alla crescita produttiva ed economica, alla longevità della popolazione, alla sostenibilità e sussistenza alimentare. ‘Corleone libera e produttiva’ si appresta a compiere un nuovo step per raggiungere la piena consapevolezza dei propri punti di forza.”

Luca Gazzara, Presidente Pro Loco Corleone: “Tra le opportunità offerte alla Sicilia, in qualità di Regione Europea della Gastronomia 2025, ‘Corleone libera e produttiva’ con la sua II edizione intende mappare e rafforzare gli schemi di sviluppo individuati dalla Direttiva Europea Farm to Fork per il raggiungimento degli obiettivi legati alla sostenibilità dell’Agenda 2030. L’attività esperienziale – momenti vissuti con esperti della comunicazione, della preparazione dei prodotti agricoli e artigianali, di istruttori di discipline olistiche – guida verso uno stile alimentare sano e corretto, attraverso talk, tecniche di cottura e preparazioni storiche: un unicum tra biodiversità, stili di vita e benessere psicofisico.”

Corleone oltre il cliché: identità, legalità e sviluppo economico

Infine, “Corleone libera e produttiva” è molto più di una fiera: è un atto di identità collettiva. La manifestazione racconta una città che ha scelto la strada della legalità, della valorizzazione del proprio territorio e della promozione delle filiere locali come leva di sviluppo economico duraturo. Un modello replicabile che unisce tradizione, innovazione e responsabilità sociale.

Contatti e informazioni

Mail: corleone.proloco.aps@gmail.com

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