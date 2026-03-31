Corruzione all’assessorato regionale alle Infrastrutture: nuovo arresto

Cosa ha deciso il Gip dopo gli interrogatori preventivi

PALERMO – C’è un nuovo arresto nell’inchiesta sulle tangenti all’assessorato regionale alle Infrastrutture. Dopo gli interrogatori preventivi il giudice per le indagini preliminari ha disposto i domiciliari per il funzionario regionale Francesco Mangiapane.

Corruzione, nuovo arresto

Obbligo di firma quotidiana e interdizione dallo svolgimento di attività di impresa per un anno nei confronti dell’imprenditore Giovanni Aveni, entrato in gioco anche nella vicenda dell’accreditamento di una società di servizi con l’Asp di Messina per la quale è indagato anche Salvatore Iacolino.

Nessuna misura cautelare per Salvatore Vetro e Antonio Lombardo (difesi dall’avvocato Giuseppe Barba), rispettivamente cognato e fratello dell’imprenditore mafioso di Favara Carmelo Vetro.

“Trenta ce ne ha portati… e venti noi e sono cinquanta senza scuttati”, diceva Carmelo Vetro, facendo riferimento alle tangenti che assieme ad Aveni avrebbero consegnato al dirigente regionale Giancarlo Teresi (arrestato nelle scorse settimane assieme a Carmelo Vetro) e al funzionario Mangiapane.

Le intercettazioni

“Io preparo sia la variante, sia il certificato”, assicurava Mangiapane che era il direttore dei lavori dell’appalto per il dragaggio del porticciolo di Marinella di Selinunte e il trasporto in discarica della posidonia raccolta e stoccata nell’area del Polo Tecnologico. Quest’ultimo lavoro fu affidato in sub appalto a Giovanni Filardo, cugino di Matteo Messna Denaro e condannato per mafia.

Ad un certo punto, però, Teresi aveva deciso di non coinvolgere più Mangiapane perché – annotano gli investigatori – “non era spregiudicato” come loro. Aveni si rammaricava per il “fatto che già a lui glieli ho dati”.

Secondo i pm, parlavano di tangenti già pagate e che forse avrebbero potuto evitare di sborsare. Il Gip non ha ritenuto sussistente l’aggravante di mafia. L’ultima misura riguarda la An.Sa Ambiente, di cui è titolare Lombardo, che si è aggiudicata l’appalto a Selinunte e non solo: divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per dodici mesi.