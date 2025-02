Corsa e impegno sociale, a Palermo il terzo Trofeo della Legalità – Rotary

Iscrizioni aperte alla terza edizione della competizione

Iscrizioni aperte alla terza edizione del Trofeo della Legalità – Rotary (dallo scorso anno denominato anche del Giro podistico Internazionale di Palermo) in programma domenica 30 marzo a Palermo. La manifestazione, organizzata dall’Asd Sicilia Running Team in sinergia con il Rotary Area Panormus, in soli due appuntamenti, ha saputo ritagliarsi una fetta importante nel panorama podistico nazionale.

Non solo sport, ma anche temi come la legalità e l’inclusione nel progetto sportivo portato avanti dagli organizzatori. La gara è inserita nel calendario nazionale Fidal, livello Bronze. Spettacolo prima, durante e dopo. Saranno due le batterie previste (come lo scorso anno) ma stavolta si comincia con i top runner. Start alle 9.15. A seguire, intorno alle ore 10.00 il via per gli atleti e le atlete master.

Anche questa è una sfida molto attesa, la gara infatti è valida come Campionato Regionale Individuale di corsa su strada Master. Tre giri per un totale di 10 chilometri, certificati Fidal, che si svilupperanno nel cuore del centro storico del capoluogo siciliano. Partenza da piazza Politeama in direzione piazza Vittorio Veneto, il ritorno dopo aver circumnavigato piazza Croci.

Gli atleti giunti a piazza Politeama percorreranno il perimetro che si sviluppa attorno al palchetto della Musica per poi immettersi su via Ruggero Settimo e puntare verso il Teatro Massimo; effettuato il periplo dello stesso, gli atleti faranno ritorno su via Ruggero Settimo prima e su via Libertà dopo. Niente nomi per adesso, l’unica certezza è che sarà gara stellare, con tanti protagonisti dal personale “sub 30′” sulla distanza dei dieci chilometri.

L’albo d’oro racconta la vittoria nel 2023 di Osama Zoglami tra gli uomini e di Federica Proietti, tra le donne. Lo scorso anno successo di Ala Zoghlami e Gaia Colli, sono loro i record del percorso, rispettivamente 29’12 e 34’42. “Da mesi lavoriamo sodo per la manifestazione – a parlare è il presidente dell’ASD Sicilia Running Team Leonardo Lunetto (neo consigliere regionale della Fidal Sicilia) -. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorarci anno dopo anno, presentando un manifestazione che sia un evento e che parli non solo di sport e agonismo ma che abbracci anche i temi della legalità e dell’inclusione”.

“È ancora presto per fare nomi, ma quello che posso dire è che quest’anno abbiamo deciso di alzare, e di molto, l’asticella”, ha concluso Lunetto. Pacco gara per i primi 500 atleti iscritti e medaglia per tutti i finisher. In premiazione andranno anche le prime tre squadre in base alla somma dei tempi dei primi 15 atleti arrivati dello stesso team (senza distinzione tra uomini e donne) e le prime tre società con più iscritti. Le iscrizioni scadranno alla mezzanotte di giovedì 27 marzo.