Italpress sbarca a Londra con un corner TV affacciato su Regent Street

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Dopo la recente apertura del suo studio televisivo a New York, nella prestigiosa sede di Piazza Italia a Times Square, l’agenzia di stampa Italpress prosegue il proprio percorso di espansione internazionale e inaugura un nuovo desk operativo a Londra, dotato di un corner TV con vista su Regent Street, nel cuore della capitale britannica.

L’apertura della nuova sede è stata presentata nel corso di un evento organizzato insieme alla Camera di Commercio Italiana a Londra, con la quale Italpress ha siglato un accordo di partnership. All’iniziativa hanno preso parte oltre cinquanta tra imprenditori, manager, giornalisti e rappresentanti delle principali associazioni di categoria attive nella City.

Ad accogliere gli ospiti sono stati il presidente della Camera di Commercio Italiana a Londra, Roberto Costa, e il direttore e fondatore di Italpress, Gaspare Borsellino. Tra i presenti il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Giampiero Cannella, il direttore dell’ICE di Londra, Giovanni Sacchi, oltre a numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale italiano nel Regno Unito.

A rendere ancora più speciale l’evento è stata la presenza del maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, che ha realizzato dal vivo una tradizionale cassata siciliana, simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana.

“L’apertura di questo nuovo desk con corner TV – afferma il direttore e fondatore di Italpress, Gaspare Borsellino – rappresenta un ulteriore tassello del progetto di crescita e internazionalizzazione che la nostra agenzia porta avanti da alcuni anni. Essere presenti nel cuore di Londra, a pochi passi da Piccadilly Circus, significa offrire un punto di riferimento alla numerosa comunità italiana, ma anche a imprese, istituzioni e operatori economici che lavorano tra Italia e Regno Unito. Il nuovo studio televisivo, affacciato su Regent Street, ci consentirà inoltre di rafforzare la produzione di interviste, approfondimenti e format televisivi realizzati direttamente da Londra”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Camera di Commercio Italiana a Londra, Roberto Costa: “Questa partnership rappresenta un’importante opportunità per valorizzare e raccontare il lavoro della Camera di Commercio e dell’intero Sistema Italia nel Regno Unito. Da quando vivo a Londra ho sempre percepito una forte coesione tra le istituzioni, le imprese e la comunità italiana. E’ un patrimonio che merita di essere raccontato e condiviso anche in Italia”.

A portare il saluto del Governo è stato il Sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella: “Londra è una delle capitali mondiali dell’economia, della cultura e dell’informazione. L’inaugurazione di una nuova sede di Italpress, una delle eccellenze italiane nel panorama dell’informazione, rappresenta un segnale importante della capacità del nostro Paese di esportare qualità, professionalità e il valore del Made in Italy. Nel Regno Unito vivono oltre 600 mila italiani, di cui circa 370 mila nella sola Londra: la presenza di Italpress sarà uno strumento prezioso per dare voce alla loro attività e rafforzare il legame con l’Italia”.

Con l’apertura della sede londinese, che segue quella inaugurata recentemente a New York, Italpress consolida ulteriormente la propria rete internazionale e rafforza la propria missione di raccontare l’Italia nel mondo attraverso un’informazione sempre più vicina ai territori, alle istituzioni e alle imprese.

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