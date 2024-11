Cosa fare a Palermo e provincia questo weekend: la guida

Cosa fare, vedere e gustare nell'ultimo fine settimana di novembre

PALERMO – Inizia l’ultimo weekend di novembre e sono tanti sono gli eventi organizzati a Palermo e provincia da non perdere: cultura, degustazioni e visite guidate faranno da cornice a questo fine settimana.

Sagra del buccellato a Casteldaccia

Il 30 novembre e l’uno dicembre a Casteldaccia, in piazza Matrice e via Lungarini, avrà luogo la sagra del buccellato con un ricco programma di eventi.

Due giorni di show cooking, musica dal vivo e degustazioni gratuite del buccellato in tutte le sue sfumature. L’evento mette in mostra prodotti artigianali e enogastronomici locali.

Artigiani, produttori e associazioni del territorio presenteranno le loro creazioni, mentre bar e panifici delizieranno i palati con le loro specialità dolciarie.

Abbazia benedettina di San Martino delle Scale

L’Abbazia di San Martino delle Scale apre le porte a visite guidate e degustazioni esclusive sabato 30 novembre alle 17:00 e domenica 1 dicembre alle 11:00, 15:00 e 17:00 (appuntamento 30 minuti prima). Un’occasione imperdibile per scoprire i tesori artistici e la ricca storia di questo monastero benedettino, sorseggiando la pregiata birra artigianale “Hora Benedicta” con un piccolo contributo.

Le birre, sia la scura che bionda, sono prodotte dai monaci dell’abbazia e la degustazione comprende anche formaggi locali e la cassata siciliana. Durante le giornate sono organizzate delle visite guidate alla scoperta delle meraviglie del territorio.

A Palermo “La città delle illusioni” con biglietti scontati

Il museo interattivo “Città delle illusioni” a Palermo con i biglietti in promozione.

All’interno del museo le illusioni ottiche e le leggi della fisica vengono manipolate per creare un’esperienza sensoriale sorprendente. I visitatori hanno l’occasione di visitare una serie di stanze tematiche, un mondo fantastico che regala sensazioni uniche.

Un’esperienza adatta a tutte le età, perfetta per una giornata diversa dal solito. Si tratta di una mostra educativa dove si comprende come funzionano le illusioni ottiche e come il cervello interpreta ciò che vede.

Venerdì 29 novembre i biglietti al prezzo scontato di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini dai 3 ai 5 anni. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre i biglietti al costo di: 10 euro (adulti) e di 5 euro per i bambini dai 3 ai 5 anni.

I ticket possono essere acquistati online o direttamente in biglietteria. Gli orari di ingresso saranno uguali in tutti e tre i giorni: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30.