 Cosenza, spari in una discoteca: feriti due ragazzi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Cosenza, spari in una discoteca: feriti due giovani

spari discoteca
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
LE INDAGINI
di
1 min di lettura

Due ragazzi sono stati feriti da colpi di arma da fuoco nella notte tra sabato e domenica in una discoteca di Sangineto, nel Cosentino. I giovani sono stati soccorsi e portati in ospedale. Non sono in pericolo di vita.

Sulla vicenda indaga la procura di Paola, che ha avviato le indagini per individuare l’autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto.

I due si trovavano in compagnia di altri amici in un locale notturno del noto centro turistico balneare del Tirreno cosentino, quando una persona ha fatto fuoco. Entrambi sono stati colpiti agli arti riportando ferite non mortali.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI