Due ragazzi sono stati feriti da colpi di arma da fuoco nella notte tra sabato e domenica in una discoteca di Sangineto, nel Cosentino. I giovani sono stati soccorsi e portati in ospedale. Non sono in pericolo di vita.

Sulla vicenda indaga la procura di Paola, che ha avviato le indagini per individuare l’autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto.

I due si trovavano in compagnia di altri amici in un locale notturno del noto centro turistico balneare del Tirreno cosentino, quando una persona ha fatto fuoco. Entrambi sono stati colpiti agli arti riportando ferite non mortali.