Covid, in Europa la variante Xe: cosa sappiamo su sintomi e contagiosità

Intercettata in Inghilterra la nuova sottovariante che è un mix di Omicron 1 e 2

ROMA – Covid, segnalata in Inghilterra la nuova variante Xe. Ecco cosa si sa al momento su questa sottovariante di Omicron che dai primi studi sembrerebbe essere un mix di Omicron 1 e Omicron 2. Secondo l’organizzazione mondiale della sanità XE sarà ritenuta appartenente alla variante Omicron fino al momento in cui non saranno riportate differenze significative nella trasmissione e nelle caratteristiche della malattia, inclusa la gravità.

Questa variante del Covid dai primi dati in possesso sarebbe il 10 per cento più contagiosa di Omicron 1 e 2. La nuova variante Xe sembra più contagiosa e una persona che oggi ha due dosi “non è praticamente vaccinata” ha detto ad alcuni organi di stampa il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi. Per proteggersi dalla nuova sottovariante risulta dunque ancora più fondamentale avere la copertura vaccinale completa.

Intanto, la curva epidemica da Covid in Italia è attualmente in una situazione di sostanziale stabilità, pur continuando a rimanere elevati i numeri di nuovi contagi e decessi. Una nuova indagine rapida dell’Iss esaminerà intanto campioni raccolti ieri per stimare la prevalenza delle sottovarianti circolanti in Italia. Nel Regno Unito, dove il primo caso è stato fatto risalire al 19 gennaio sarebbero già 600 i casi accertati di variante Xe.