Crans-Montana, i proprietari del locale indagati per omicidio colposo

Lo riferiscono le autorità svizzere

E’ stata aperta un’indagine penale contro i due proprietari francesi del locale di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno. Lo riferiscono le autorità svizzere. “Sono accusati di omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza”, hanno spiegato la polizia e i pm.

Chi sono i proprietari

Si chiamano Jacques e Jessica Moretti. Jacques Moretti è originario della Corsica, sua moglie, sarebbe cresciuta e vissuta in Costa Azzurra, ha studiato ad Antibes e all’Università Internazionale di Monaco. La coppia ha rilevato Le Constellation nel 2015 trasformando un locale abbandonato in un luogo di ritrovo molto frequentato, soprattutto durante l’alta stagione turistica. I due sarebbero titolari di altri due locali: a Crans-Montana e nel vicino villaggio di Lens.

Il bilancio delle vittime

Sono ora 14 e non più 13 i feriti italiani nell’incendio del Constellation a Crans-Montana, mentre rimangono sei i dispersi. Il dato è stato riferito oggi dall’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado. Il bilancio complessivo della tragedia aggiornato dalla autorità elvetiche stamane è di 121 feriti, di cui 5 non identificati e di 40 deceduti di cui 4 identificati e già restituiti alle famiglie.

“Le procedure di identificazione andranno avanti e si concluderanno in gran parte tra oggi e domani, mentre l’identificazione di alcune vittime richiederà più tempo”, ha precisato il diplomatico.