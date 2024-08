Palermo, Dionisi: “Cremonese squadra di qualità come lo siamo noi”

Il tecnico: "Sono molto contento dell'arrivo di Salvatore Sirigu"

Il Palermo torna subito in campo per il turno infrasettimanale di Serie B. I rosanero sono in cerca di riscatto dopo le prime due sconfitte consecutive in campionato e martedì 27 agosto, a tre giorni dalla debacle per 2-0 contro il Pisa, affronteranno la Cremonese. Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, presenta la gara ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante.

“Questo è quello che vogliamo, giocare subito. Quando il risultato non è positivo la cosa migliore è preparare la partita successiva che ti dà l’occasione di riscattarti. Come ho detto già nel post partita di Pisa, ti aspetti di scindere la prestazione dal risultato. Però se fai prestazione devi raggiungere anche risultato, perché col Pisa non posso dire la prestazione sia stata negativa. Il risultato è stato molto negativo, è stata una conseguenza di alcuni errori abbastanza importanti“.

“Questa dovrà essere un’esperienza già per Cremona perché affrontiamo una squadra forte, tra le maggiori candidate – ha aggiunto il mister -. Sappiamo il loro valore, ma non dobbiamo dimenticarci il nostro di valore che è importante. Mentalmente si può dire tutto quello che si vuole, cerchi di prepararla da tutti i punti di vista. Poi è quello che riporti in campo che fa la differenza. Per certi aspetti abbiamo margine, a livello mentale non dobbiamo giocare con un peso di chissà che cosa”.

Poi il tecnico è sceso più nel dettaglio in merito ai prossimi avversari: “La Cremonese è composta da tanti giocatori bravi e da un allenatore bravo che conosce benissimo la categoria e la propria squadra. Hanno fatto un gran cammino lo scorso anno, si sono rinforzati. È una squadra di qualità come lo siamo noi”.

Infine Dionisi ha parlato anche di alcuni singoli: “Purtroppo a Pisa abbiamo perso Nedelcearu che ha preso una botta con delle conseguenze, anche se fortunatamente non è stato operato, lo riavremo presto e molto probabilmente non a Cremona. Sono molto contento dell’arrivo di Sirigu, non devo descriverlo io. La sua carriera parla per lui, ha fatto la differenza quanto lui ha voluto Palermo. Per lui si chiude un cerchio e vuole farlo nella migliore maniera possibile”.