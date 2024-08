Cremonese-Palermo, Dionisi: “Fatto una prestazione gagliarda”

L'allenatore: "Ho giocatori bravi e devo alternarli"

Prima vittoria e primo gol in campionato per il Palermo. Allo stadio “Giovanni Zini”, contro la Cremonese, i rosanero vincono di misura pur soffrendo contro una squadra di qualità. Nel post partita, Alessio Dionisi ha commentato la sfida: “È stata una partita difficile, ma lo sapevamo a prescindere dal nostro percorso iniziale. Per strappare un risultato positivo servivano tutte le energie in campo, crederci su ogni pallone e così è stato”.

“Poi vieni premiato, oltre magari i meriti sul campo – prosegue il tecnico -. Loro hanno creato e ci hanno messo in difficoltà, sinceramente nel secondo tempo ho avuto la sensazione che potevamo metterli in difficoltà anche noi. I ragazzi hanno lavorato bene, ci hanno creduto e non hanno mollato. Abbiamo fatto una prestazione gagliarda. Tutti conosciamo questo campionato e il valore della Cremonese è oggettivo. Siamo doppiamente contenti, abbiamo recuperato magari quello che non avevamo preso un po’ per demerito, un po’ per episodi e forse perché ce lo meritavamo nelle prime giornate”.

“Ora torniamo a Palermo, giocheremo in casa. Mettiamo alle spalle questa partita e pensiamo alla prossima sapendo che il percorso è difficile e oggi la Cremonese ce l’ha ricordato. Ingresso positivo di Insigne? Ingresso positivo di tutti. Quando la squadra c’è, chi entra trova beneficio da questo e chi entra ha le qualità per far bene. Sono contento per Verre, giocatore importante per questa squadra. Sono contento per Brunori. Ho giocatori bravi e li devo alternare fin quando non riusciremo a trovare un equilibrio diverso. Devono accettare tutti che siamo una squadra”, ha aggiunto Dionisi.

“L’esultanza della squadra al gol di Insigne è stata clamorosa di tutta la panchina. Questo lo meritavano i ragazzi. È solo una vittoria, è la prima in campionato e però è contro la Cremonese a Cremona, che credo sia tra le squadre più attrezzate di questo campionato”. Chiosa finale, poi, sui tifosi rosanero, in più di 1000 nel settore ospiti dello “Zini”: “Sono encomiabili, devono sostenerci e crederci anche loro. Ci credono e da noi pretendono, se imbocchiamo la stessa strada ci ritroveremo anche nelle difficoltà. Saremo felici di abbracciare il nostro pubblico in casa”.