Cremonese-Palermo, le probabili formazioni del match

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna in campo in cerca di riscatto a pochissimi giorni dalla sconfitta contro il Pisa. Questa sera, a partire dalle 20.30, i rosanero saranno impegnati contro la Cremonese nella terza giornata del campionato di Serie B. Il turno infrasettimanale sarà l’ultima delle tre trasferte consecutive dei rosa di questo inizio di stagione.

I padroni di casa, guidati da Giovanni Stroppa, affrontano il Palermo reduci dalla vittoria di misura arrivata quasi allo scadere, in casa, contro la Carrarese. Nel turno precedente, il primo della Serie B 2024/2025, la Cremonese ha perso a Cosenza, questa volta subendo il successo di misura dei calabresi.

Il Palermo, invece, è ancora alla ricerca dei primi punti di questa nuova stagione in serie cadetta. I primi due impegni dei rosanero sono stati deludenti: prima la sconfitta contro il Brescia per 1-0 e poi la debacle di sabato scorso con il Pisa (2-0). Il club di viale del Fante, dunque, vuole provare a fare risultato prima di tornare a giocare davanti al proprio pubblico.

Cremonese-Palermo, le probabili formazioni

Solito 3-5-2 per la compagine guidata da mister Stroppa. Tra i pali andrà l’ex rosa Fulignati, così come dovrebbe partire dal primo minuto il Mudo Vazquez (che ha deciso la gara con la Carrarese). In cabina di regia ci sarà Castagnetti.

Alcune novità per quanto riguarda il 4-3-3 di Alessio Dionisi. Nedelcearu, ai box dopo il Pisa, verrà sostituito da Peda, mentre sulla sinistra in difesa dovrebbe rivedersi Lund dal primo minuto. Non convocato Saric, rientra Gomes in mediana dall’inizio. In avanti ballottaggio tra Di Mariano e Insigne alla destra di Brunori.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Majer, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Vazquez, De Luca.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Peda, Nikolaou, Lund; Blin, Gomes, Ranocchia; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.