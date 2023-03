Criminalità, il prefetto manda gli ispettori al Comune di Randazzo

Ecco le motivazioni. Il commento del sindaco.

CATANIA – Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, su delega del ministro dell ‘Interno, ha disposto l’accesso ispettivo nel Comune di Randazzoper “verificare l’eventuale sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso”. La Commissione, si legge in una nota di Palazzo Minoriti, si è insediata nella mattinata di oggi e, come disposto dal Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali, entro tre mesi, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, terminerà gli accertamenti, rassegnando al prefetto le proprie conclusioni.

Il sindaco

“Insieme con il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Scalisi, abbiamo appreso con serenità la notizia dell’insediamento della commissione prefettizia, chiamata a verificare l’eventuale sussistenza, fra gli atti del Comune di Randazzo, di elementi contrari al rispetto della legalità.Sappiamo che si tratta di un atto dovuto a seguito dell’operazione “Terra bruciata” che ci ha visti coinvolti, ma da cui abbiamo sempre dichiarato, in tutte le sedi, la nostra più totale estraneità”. Lo afferma il sindaco di Randazzo, Francesco Sgroi, sull’atto ispettivo avviato dalla prefettura di Catania. “Alla Commissione, di conseguenza, come è già stato con le autorità inquirenti e con la magistratura – aggiunge il sindaco Sgroi – assicuriamo tutta la collaborazione possibile, affinché possa anch’essa avere prova della nostra personale estraneità ai fatti oggetto d’indagine per i quali peraltro, la Procura distrettuale di Catania ha avanzato al Giudice per le indagini preliminari la richiesta di archiviazione”