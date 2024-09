Crolla un soffitto in costruzione a Enna: 4 operai feriti, uno è grave

Uno degli operai è stato portato in ospedale in codice rosso

IN AGGIORNAMENTO

ENNA – Quattro operai sono feriti, di cui uno grave portato in codice rosso in ospedale. È il bilancio del grave incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nella frazione di Pergusa, dove è crollato un solaio in costruzione. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Enna dalle 10 sono sul posto.

Sul posto anche i carabinieri, che conducono l’inchiesta. Sono stati proprio i pompieri a estrarre dalle macerie del soffitto i quattro operai. Gli altri tre operai, le cui condizioni non sarebbero gravi, si trovano all’ospedale Umberto I e all’ospedale Chiello di Piazza Armerina. Sulle cause dell’incidente sono in corso le indagini.

