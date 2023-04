Curva sud: coreografia promozione e iniziative di beneficienza

Domenica allo stadio e, poi, uova pasquali per i bimbi in ospedale.

CATANIA. Tutto pronto in Curva Sud per onorare degnamente la promozione, giunta abbondantemente anzitempo, del Catania SSD. “In occasione dell’incontro casalingo Catania-Lamezia – scrivono i rappresentanti della Curva -, presso lo stadio Angelo Massimino delle ore 15:00, verrà esposta una coreografia per celebrare la promozione del Catania Calcio e il ritorno tra i professionisti! Ci sarà uno stadio tutto esaurito e sarà una bella festa rossoazzurra! Invitiamo tutti coloro che occupano un posto in Curva Sud, a presentarsi almeno un’ora e mezza prima dell’incontro (13:30 circa), per poter organizzare l’esposizione della coreografia nel miglior modo possibile”.



Ma non c’è solo questo. La Curva Sud ha anche lanciato una iniziativa lodevole: “Nel contempo abbiamo provveduto a donare delle uova di Pasqua ai bambini ricoverati nel Reparto Pediatria dell’Ospedale Garibaldi Nesima e altre saranno donate al Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Marco. Volevamo inoltre comunicare che stiamo organizzando un punto di raccolta di abiti usati per bambini che vanno dai 0 a 12 anni, a supporto di una casa famiglia operante sul territorio di Catania.

Tale iniziativa sarà attiva ed operante domenica 16 Aprile 2023 in piazza Montessori, dalle ore 11 alle ore 13, per cui invitiamo tutti a recarsi al punto di raccolta e donare quanto più materiale possibile per dare un piccolo aiuto ai bambini ospitati nella casa famiglia, con un presente già difficile ed un futuro arduo ed incerto da affrontare. Grazie sempre a tutti coloro che parteciperannno attivamente, e che hanno il Catania nel cuore”.



Si preannuncia una bella domenica di calcio. E non solo.