Da Bat Italia i nuovi dispositivi glo Hilo e glo Hilo Plus

ROMA (ITALPRESS) – Bat Italia presenta i nuovi glo Hilo e glo Hilo Plus. Si tratta dei dispositivi scalda stick più avanzati mai realizzati dal brand glo per inaugurare un’esperienza d’uso completamente rinnovata. L’Italia è tra i primi paesi al mondo, per il gruppo Bat, a introdurre questo nuovo ecosistema di dispositivi glo con stick Made in Italy, confermandosi mercato di riferimento per l’innovazione nel settore.

“Con glo Hilo inauguriamo una nuova era: un salto nel futuro dei dispositivi scalda stick per consumatori adulti, dove innovazione tecnologica e user experience si fondono. Non è solo un dispositivo, ma l’espressione di un nuovo modo di pensare e vivere l’esperienza. Con glo Hilo il futuro prende forma, dando vita a una rivoluzione che unisce performance straordinarie, design ricercato e un nuovo standard di eccellenza”, ha detto Fabio de Petris, presidente e amministratore delegato di Bat Italia. “Da questa visione nasce anche la scelta di sostenere The Circle, un progetto ambizioso che propone esperienze per chi cerca un coinvolgimento autentico. Il cerchio diventa simbolo di continuità, connessione e appartenenza, la firma visiva e concettuale di ogni esperienza glo – ha spiegato -. Un doppio esordio che segna l’inizio di una nuova era per Bat Italia: il lancio del dispositivo più evoluto di sempre tra i prodotti del brand glo si accompagna a un’esperienza destinata a lasciare il segno”.

glo Hilo è progettato per un nuovo ecosistema di stick realizzati nell'”A Better Tomorrow Innovation Hub” di Trieste. Con il riscaldamento rapido in 5 secondi “rappresenta un nuovo punto di riferimento nella categoria – sottolinea Bat Italia -. Sintesi di innovazione e cura del dettaglio, glo Hilo rappresenta un’evoluzione significativa in termini di design, tecnologia e user experience. I dispositivi sono progettati per offrire ai consumatori adulti un’esperienza superiore grazie ad una gamma completa di funzionalità, utilizzano una tecnologia esclusiva che combina onde infrarossi e riscaldamento a resistenza per garantire un gusto intenso e costante”.

A fare da cornice al lancio dei nuovi prodotti, “The Circle”: un temporary hub esperienziale in una delle zone più iconiche di Roma sponsorizzato da glo e curato da Lux Entertainment, in collaborazione con Italia Eventi Group.

The Circle non è nè un club nè uno spazio espositivo, ma un hub che si propone come piattaforma viva per artisti, performer e creativi. Ospiterà talk, concerti, mostre temporanee e happening multidisciplinari. Tra le opere presenti: “10 Agosto” di Hyperstudio, un’installazione dedicata alla Notte di San Lorenzo, dove dodici altalene e un anello di luci in movimento creano un cielo pulsante in cui esprimere e condividere un desiderio; “The Spark” di Stoboscope, lo studio creativo fondato da Bruno Ribeiro, firma The Spark, un tunnel che accompagna i visitatori in un percorso ispirato all’espressione francese coup de foudre; “AI Data Sentient Paintings” di Ouchh, cattura le emozioni e gli stati interiori dei visitatori, traducendoli in opere digitali generative in costante trasformazione, dando vita a un luogo digitale che reagisce alla presenza umana; “Via Lattea” di Motorefisico, un paesaggio luminoso composto da circa 400 lampadine sospese che disegnano la forma della galassia, trasformando la luce in materia poetica. Ad inaugurarlo una performance a sorpresa di Achille Lauro, diretta da Laccio, che ha animato lo spazio con uno show esclusivo.

