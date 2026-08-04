Da Capo d’Orlando alle Isole Eolie: il collegamento marittimo è già operativo

Capo d’Orlando conferma il proprio ruolo di porta d’accesso alle Isole Eolie anche grazie a un servizio marittimo privato regolarmente operativo per tutta la stagione estiva.

Negli ultimi giorni, a seguito delle recenti notizie dedicate ai collegamenti con l’arcipelago eoliano, numerosi turisti e operatori del settore hanno richiesto chiarimenti sulla possibilità di raggiungere le isole direttamente dal porto di Capo d’Orlando.

È quindi opportuno precisare che, pur in assenza di un collegamento di linea sostenuto da contributi pubblici regionali, è attivo un servizio privato che consente ogni giorno di partire da Capo d’Orlando per visitare le principali isole dell’arcipelago eoliano attraverso un ricco calendario di escursioni e collegamenti. Gli itinerari comprendono Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi e, su richiesta, Alicudi, con partenze distribuite durante l’intera settimana.

Capomare rappresenta oggi una realtà imprenditoriale nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio e favorire la mobilità turistica tra la costa tirrenica e le Isole Eolie. La flotta comprende la motonave Martina, completamente rinnovata, dotata di ampi spazi interni, ponte panoramico, area snack bar e servizi pensati per offrire un’esperienza di viaggio confortevole. La società mette inoltre a disposizione charter, yacht di lusso e servizi di noleggio barche e gommoni anche senza patente nautica, ampliando l’offerta dedicata ai visitatori. (Capomare⁠Attachment.png)

L’auspicio è che, in futuro, possano essere attivati strumenti di sostegno pubblico capaci di incrementare ulteriormente frequenze, periodi di esercizio e collegamenti, valorizzando un servizio già esistente e contribuendo allo sviluppo turistico dell’intero comprensorio dei Nebrodi e della costa tirrenica messinese.